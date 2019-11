Gazzetta contro Ancelotti: "Non riesce a dare identità, il turnover sta disorientando"

Al di là delle polemiche extra-campo, il Napoli sta palesando diverse difficoltà anche dal punto di vista tecnico e tattico. Alla ricerca dei motivi del cattivo inizio di stagione, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si esprime così sull'allenatore azzurro: "Ancelotti non riesce a dare un’identità alla squadra e non è (soltanto) questione di infortuni. Il turnover tattico, più che di uomini, sta disorientando. Centrali come Fabian impiegati da esterni, esterni come Lozano accentrati, Insigne che non può pretendere di fare il laterale del 4-4-2 (Ventura in Spagna non ha insegnato niente?)".