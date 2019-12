Gazzetta contro Fabian: "Se uno non lo conoscesse non lo pagherebbe un centesimo..."

La crisi nella crisi. Quella di Fabian, forse anche più profonda di quella del Napoli. Il centrocampista spagnolo non riesce a ritrovarsi e sembra soltanto un lontano parente di quello amato dai tifosi lo scorso anno. La Gazzetta dello Sport all'interno di un discorso più ampio ne parla così: "L’angoscia assale i giocatori di casa, grigi come le loro nuove maglie. Hai voglia a parlare di sistemi di gioco, o questioni tattiche. Il 4-3-3 che potrebbe avere un senso, questo senso non ce l’ha perché se un esperto di calcio scendesse oggi da Marte, senza conoscere i giocatori, non pagherebbe un centesimo per il cartellino di Fabian Ruiz".