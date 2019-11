Gazzetta contro il VAR: "Gomito alto di Lerager, si diano questi rigori per avere uniformità di giudizio"

Nel primo quarto d'ora della ripresa di Napoli-Genoa - si legge sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport - sarebbe stato giusto se agli azzurri venisse assegnato un calcio di rigore. Il VAR Chiffi, però, non è intervenuto per coadiuvare l'arbitro Calvarese e la Rosea attacca questa decisione: "C’è da dire che poco prima l’arbitro Calvarese aveva sorvolato, non aiutato dalla Var, per un braccio alto in barriera di Lerager. Certo, i rigori poi vanno realizzati, ma intanto vanno assegnati se si vuol almeno inseguire una uniformità di giudizio".