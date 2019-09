Gazzetta contro la coppia Manolas-Koulibaly: "Amnesie ed errori, trema il muro del Napoli"

"Se l'attacco fino a mercoledì sera non aveva fallito un colpo, la difesa spesso s'è fatta trovare impreparata". Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che attacca i due centrali titolari: "La coppia Manolas-Koulibaly avrebbe dovuto essere una garanzia. Ma così non è stato, almeno fino adesso. Loro due assicurano forza fisica, ma sul piano dell'equilibrio entrambi non sono capaci di garantirlo. Contro il Cagliari, hanno giocato, praticamente, nella metà campo avversaria, favoriti pure dal muro eretto da Maran dinanzi a Olsen. Hanno provato pure a bucarlo, il portiere isolano, ma le loro zuccate non l' hanno sorpreso. Peggio della difesa napoletana hanno fatto soltanto quelle di Lecce, Spal e Sampdoria che ne hanno subite 11 di reti".