Gazzetta critica: "Chi punta in alto certe gare deve vincerle, soprattutto quando le rivali steccano"

"Sarà l’Europa dispendiosa, sarà la Spal che gioca una partita gagliarda, sarà anche un po’ di sfortuna nell’assalto finale, ma alla fine sono alibi che reggono a fatica". Non concede nessun alibi al Napoli l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che analizza così il pareggio di Ferrara: "Una squadra che punta in alto queste gare le deve vincere, soprattutto quando i diretti rivali steccano il giorno prima e la grinta deve salire agli occhi. Un’opportunità persa qui, un’altra lì, ed ecco che, al momento dei conti, questi punti persi peseranno come macigni. Siamo ancora al sorgere del sole del campionato, i giochi sono aperti. Il Napoli ha mostrato qualità nel gioco e negli uomini anche a Ferrara, ma l’impressione è che per puntare a lottare per lo scudetto la banda di Carlo Ancelotti debba acquisire più cattiveria e determinazione. In questo senso, il pareggio assomiglia tanto a una sconfitta, considerando anche che il Napoli in A non vince in trasferta da Lacce, 22 settembre".