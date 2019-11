Gazzetta critica Insigne: "Non è maturo per sopportare il peso della fascia e delle origini"

C'è Lorenzo Insigne al centro del Napoli, titolare probabilmente oggi contro il Milan, ovviamente con la fascia di capitano sul braccio. Ma sarà l'Insigne visto in Nazionale o l'ultimo Insigne di Napoli? C'è una differenza radicale tra le prestazione, come evidenzia La Gazzetta dello Sport: "Resta il fatto, però, che nel Napoli Lorenzo non riesce più a ritrovarsi. Il suo contributo è davvero relativo, come le prestazioni che ne hanno alterato il rapporto con i tifosi, soprattutto dopo la presa di posizione contro Aurelio De Laurentiis con la decisione di disobbedire alla disposizione del presidente che avrebbe voluto la squadra in ritiro dopo il Salisburgo. Probabilmente, Insigne non ha ancora la maturità necessaria per sopportare il carico di responsabilità che deriva dal suo essere capitano e, soprattutto, dall’essere napoletano".