Gazzetta - Da Inglese a Verdi, le 5 cessioni per finanziare James e Icardi

Si parla tanto di Mauro Icardi sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. Il Napoli sarebbe pronto ad offrire 60 milioni di euro per prelevarlo dall'Inter, ma prima bisognerebbe fare cassa. E per questo il quotidiano rosa ha indiviudato cinque nomi: "Dovrà provare a incassare un centinaio di milioni con cui definire l’arrivo sia di James che dello stesso Icardi. È questa la condizione necessaria e Giuntoli sta lavorando intensamente per piazzare i giocatori in esubero: Inglese, Rog, Ounas, Verdi e Mario Rui che non rientrano nei piani tecnici.