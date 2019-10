Gazzetta dà ragione ad Ancelotti: "Napoli vivo e duttile, ottima manovra ma pochi tiri in porta"

Una prestazione buona, con il rimpianto di non aver portato a casa la vittoria a causa della poca pericolosità in zona gol. Questa l'analisi della Gazzetta dello Sport oggi in edicola: "Ancelotti alla fine si è detto soddisfatto e volendo guardare la sfida dall’angolazione del gioco si può essere abbastanza d’accordo. Il Napoli si è dimostrato vivo, con tanta energia nonostante l’impegno di Champions. Ha messo in mostra ottime manovre, una duttilità tattica e una buona intercambiabilità dei giocatori nei vari ruoli. Il piatto piange alla voce conclusioni: appena 5 in porta (4 dall’ormai rinato Milik), così poche soltanto col Torino, nell’altro pari esterno. Tanto rumore per poco. E gli attimi fuggono".