Gazzetta - Dalle perplessità dell'ambiente all'impresa col Liverpool: Ancelotti ha già oscurato Sarri

Tutti ai piedi di Carlo Ancelotti. "Gliela incartiamo" aveva detto un anno fa prima del Liverpool. L'ha fatto allora e s'è ripetuto martedì sera. Dove nasce il successo di Carletto? Dalla sua capacità di entrare in punta di piedi e diventare protagonista col passare del tempo. Prova a spiegarlo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

"Ha iniziato la sua nuova avventura italiana con discrezione, nel senso che s’è saputo adeguare alle esigenze del club accettandone le politiche sul mercato, ingerendo poco o niente nelle scelte degli acquisti. Ha trascorso il primo anno napoletano provando a trasmettere alla squadra le sue teorie e, attraverso il lavoro, ha oscurato il triennio sarriano. Ha concluso la stagione tra le perplessità dell’ambiente: non ci sono state novità clamorose, è stato confermato il secondo posto, si è usciti dalla Champions League e, dunque, dall’Europa League.

[...] Così è nato il Napoli attuale, quello che ha rifilato due reti al Liverpool, l’altra sera. Re Carlo ha condotto un mercato consapevole che non sarebbe potuto andare oltre i parametri economici imposti dal club e, nel contempo, rinforzare l’organico, renderlo più omogeneo e competitivo in serie A e in Champions League".