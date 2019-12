Gazzetta di Parma in vista del Napoli: "Niente trasferta per gli ultras per biglietti troppo cari"

Sulla prima pagina della Gazzetta di Parma c'è spazio per la protesta dei tifosi gialloblù che diserteranno la prossima gara contro il Napoli, al San Paolo: "Niente trasferta per gli ultras: 'Biglietti cari'" scrive il quotidiano. I tifosi organizzati, i Boys in testa ma anche i "Dané" e il centro Coordinamento Parma Club, hanno deciso di non seguire la squadra a Napoli. Un atto di denuncia sul caro prezzi partito proprio da Parma e sottoscritto anche da molte altre curve di serie A, soprattutto di provincia.