Gazzetta - Diawara alla Roma per 18 mln più bonus: capolavoro Napoli per Manolas

Operazione sicuramente efficace quella di Aurelio De Laurentiis, conclusa con il diesse Cristiano Giuntoli. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport promuove l'acquisto di Kostas Manolas: "L’intesa raggiunta con la Roma prevede che il club giallorosso ingaggi Amadou Diawara, per un costo base di 18 milioni più 2-3 di bonus. Il centrocampista impegnato in Coppa d’Africa con la Guinea (ieri ha vinto e deve sperare di essere fra le migliori terze per qualificarsi) sarà annunciato oggi dalla Roma, o comunque appena sarà definito il contratto con lo stesso. Dunque senza un grande esborso il Napoli si assicura un ottimo rinforzo difensivo (prenderà il posto di Albiol che andrà al Villarreal per 4 milioni) cedendo un giovane di belle speranze, ma che in azzurro non era mai stato titolare, né con Sarri né con Ancelotti. E la coppia Manolas-Koulibaly fa già sognare i tifosi del Napoli e convince gli esperti: con due centrali così, capaci di difendere bene anche in campo aperto, la squadra di Carlo Ancelotti potrà attaccare con più uomini e alzare gli esterni".