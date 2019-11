Gazzetta difende i tifosi: "Prime vittime della crisi, così è difficile ottenere il loro sostegno"

Al fischio finale dell'ultima partita con il Genoa al San Paolo s'è ascoltato più di qualche fischio per la squadra dopo le polemiche causate dalla loro rivolta. Anche prima del match, soprattutto nel momento dell'annuncio delle formazioni, non erano di certo piovute parole di stima dagli spalti. Ma La Gazzetta dello Sport oggi in edicola si schiera proprio con i sostenitori partenopei:

"Che poi non è solo un problema di cene insieme ma di cura di particolari, di motivazioni che non possono comparire solo quando l’avversario si chiama Liverpool (battuto due volte su 3 nel giro di un anno). Perché se dopo i famosi abbracci di Salisburgo, poi si «annega» all’Olimpico piuttosto che al San Paolo è difficile trovare il sostegno dei tifosi: le prime vittime di questa profonda crisi".