Gazzetta - Difficoltà a cedere, ADL spara altissimo: chiesti 70mln per Inglese, Verdi e Mario Rui

Il Napoli, fino a questo momento, ha ceduto Diawara, Sepe e Grassi. Per il resto è tutto fermo. Il motivo lo svela l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Ai giocatori destinati a andare via, il club accosta valutazioni fuori dalla portata. Un esempio: Roberto Inglese. L’attaccante interessa una fascia di società di medio-bassa classifica e, dunque, difficilmente disposte a spendere i 30 milioni di euro. Uno discorso simile vale anche per Simone Verdi e per Mario Rui che interessano al Torino: per entrambi De Laurentiis ha chiesto 40 milioni di euro, valutando 25 l’ex attaccante del Bologna. Insomma, a queste cifre sarà complicato fare cassa".