Gazzetta: "Dopo il ko di Torino Ancelotti ha fatto un punto con il suo staff per ripartire"

La sconfitta dell'Allianz Stadium ha portato qualche piccolo strascico, ma per fortuna la sosta è arrivata al momento giusto e permetterà al Napoli di assorbire al meglio il tutto. L'ha già fatto Carlo Ancelotti, che si è confrontato con lo staff tecnico, come riferito da La Gazzetta dello Sport: "Riordinare le idee e ripartire. Non sarà stata certo la sconfitta di Torino a rimettere in discussione il progetto del Napoli. Carlo Ancelotti ha approfittato della sosta per valutare alcune questioni, ha fatto un punto con il suo staff tecnico per rimettere a posto le cose dopo la delusione dell’Allianz Arena".