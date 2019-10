Gazzetta - Due ballottaggi per l'Hellas: dubbi in mediana ed in attacco per Ancelotti

Che Napoli vedremo contro l'Hellas? Prova a rispondere all'interrogativo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che ipotizza un 4-4-2 con Meret tra i pali e difesa composta da Di Lorenzo, Manolas, Koulybaly e Ghoulam. Sulle corsie di centrocampo spazio a Callejon ed Insigne, con Fabian ed Allan (in vantaggio su Zielinski) al centro. In attacco ci sarà Mertens, con Milik e Llorente in corsa per l'altra maglia: favorito il polacco.