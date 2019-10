Gazzetta e i problemi di Lozano: "Esordio illusorio, poi è sparito perché non ha continuità"

"S’era illuso, il tifoso, dopo averlo visto strapazzare De Ligt e Bonucci nella sfida della seconda giornata all’Allianz Stadium". E ovviamente si parla di Hirving Lozano. La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, si sofferma sui problemi dell'attaccante messicano, ricordando il suo memorabile esordio con la Juventus: "Senza alcun timore riverenziale, Lozano era entrato in campo, ad inizio ripresa, per sostituire Lorenzo Insigne, e dopo pochi minuti s’era reso protagonista di un’azione irresistibile, conclusa con la rete del 2-3. L’attenzione della critica, allora, fu attratta da questo giocatore che aveva superato l’esordio in una realtà del tutto nuova per lui, senza far trasparire nessuna emozione. Anzi, l’arrembaggio del Napoli ne aveva esaltato le qualità, ovvero la velocità e la rapidità nel concludere. Il tutto, però, in una sola serata, perché dopo la sconfitta con la Juve, alla seconda giornata, Lozano è praticamente sparito, di lui si sono perse le tracce e Carlo Ancelotti lo alterna tra campo e panchina. Insomma, fin qui non ha saputo garantire la continuità necessaria, alla squadra e a se stesso".