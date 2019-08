Gazzetta e l'evoluzione tattica di Fabian: "Quest'anno cambierà posizione"

Alla sua prima stagione in Italia e al Napoli Fabian Ruiz ha già convinto tutti. In estate, poi, s'è laureato campione d'Europa con la Spagna Under 21, con tanto di premio come miglior giocatore. La sua evoluzione è continua e, secondo La Gazzetta dello Sport, per quest'anno è previsto un cambio di posizione per l'andaluso: "Qualcosa cambierà, in ogni modo, rispetto allo scorso anno. Dal punto di vista tattico, certo, perché l’allenatore opterà per il 4-2-3-1, mettendo da parte il 4-4-2, il modulo che ha caratterizzato l’intera stagione scorsa, dove Fabian Ruiz ha agito da interno sinistro e, in alcune partite, anche da esterno mancino e da regista dinanzi alla difesa. Con il centrocampo a due (Allan-Zielinski) per lui ci sarà l’avanzamento nel tridente d’attacco, quello che agirà alle spalle del centravanti".