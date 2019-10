Gazzetta e la notte di Insigne: "Si pensava a nuovi litigi, poi ha lanciato un messaggio a tutti"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ricostruisce la notte di Lorenzo Insigne, dalla panchina al gol vittoria a Salisburgo: "L’esclusione del capitano apre a scenari critici. Si pensa ad un nuovo litigio con l’allenatore, ad un atto d’insubordinazione. Insomma, le indiscrezioni non mancano. Poi, al 20’ della ripresa, Ancelotti richiama in panchina Lozano e inserisce Insigne. L’attaccante non perde tempo e comincia a pressare la difesa austriaca, fino a quando, otto minuti più tardi non trova il modo per mandare in rete il suggerimento di Mertens. È il gol vittoria e il capitano lo va a festeggiare correndo verso l’abbraccio di Carlo Ancelotti. Un modo per dire alla critica di non affannarsi per cercare il motivo dell’esclusione, tanto lui è dalla parte dell’allenatore".