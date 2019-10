Gazzetta e la strategia di ADL su Fabiàn: Clausola da 120 mln, ma gli agenti frenano

Il top player da blindare. Si parla di Fabiàn sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport e della strategia di Aurelio De Laurentiis per contrastare l'interesse delle big spagnole sul centrocampista: "Quello di Aurelio De Laurentiis si chiama Fabian Ruiz. Intorno al centrocampista spagnolo è nata una vera e propria disputa tra Barcellona e Real Madrid: entrambe vorrebbero riportarlo in Spagna, ma il giocatore ha un contratto con scadenza giugno 2023 e difficilmente verrà messo sul mercato. Anzi, proprio per demotivare i due club spagnoli il presidente ha deciso di sottoporgli il prolungamento di un anno del contratto in essere, con l’inserimento di una clausola di 120 milioni di euro oltre all’adeguamento economico: gli garantirebbe uno stipendio di 3,5 milioni di euro a stagione. Ed è sulla clausola che la questione potrebbe arenarsi. I suoi procuratori non sono propensi a sottoscriverla, l’accetterebbero soltanto se fosse inferiore ai 100 milioni, in modo da renderla più accessibile al Real Madrid dove Fabian Ruiz andrebbe volentieri a giocare. Si tratta di ipotesi, ovviamente, perché la realtà racconta, invece, di un De Laurentiis difficile da piegare, soprattutto se al buon senso si predilige la sfida aperta".