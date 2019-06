Gazzetta ed il tesoretto di Giuntoli: "Al lavoro per due cessioni importanti"

Giorni intensi per Cristiano Giuntoli, alle prese col mercato in entrata ma anche con quello in uscita, dal quale potrebbero arrivare risorse importanti per i nuovi acquisti. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive così: "Intanto magari Giuntoli sul mercato sarà riuscito a cedere alcuni giocatori importanti (Verdi e Inglese) che potrebbero portare un tesoretto. Poi c’è la pista Quagliarella più affettiva che tecnica, senza nulla togliere al capocannoniere, che però vuole giocare per puntare all’Europeo.