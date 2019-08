Gazzetta - Elmas, lo seguivano tre big europee: vincente la caparbietà di Giuntoli

L'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport racconta la storia del passaggio di Elmas al Napoli, celebrando anche la parte di Cristiano Giuntoli all'interno di questa nuova storia che vede protagonisti il giocatore macedone ed i colori azzurri: "Quello di Cristiano Giuntoli è servito al Napoli per assicurarsi il giovane talento macedone, di origini turche. Non l’ha seguito soltanto il Napoli, Elmas. Su di lui hanno puntato anche il Liverpool e il Tottenham, oltre al sondaggio fatto dal Real Madrid a inizio giugno. Ma la caparbietà del d.s. napoletano è stata premiata e l’affare è stato concluso pochi giorni dopo la partenza della squadra per il ritiro di Dimaro. È costato 16 milioni di euro più bonus, il centrocampista e il Fenerbahce ha realizzato una plusvalenza per l’intera cifra incassata avendolo pagato appena 180 mila euro.