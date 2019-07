Gazzetta elogia il Napoli: "Tesoretto da oltre cento milioni senza cedere nessun big"

Il Napoli conta su un tesoretto che supererà i cento milioni di euro. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Il tesoretto presto potranno sfondare abbondantemente quota cento, visto che ci sono in uscita attaccanti di un certo valore come Simone Verdi e Adam Ounas, fresco vincitore della Coppa d’Africa con l’Algeria, oltre al difensore Tonelli e probabilmente all’esterno Hysaj. Un piccolo patrimonio che il club azzurro, già in ottima linea di galleggiamento sui bilanci, può investire sul mercato senza vincoli derivanti da Fair Play Finanziario o altre problematiche. E il risultato risulta particolarmente positivo, perché il Napoli ha venduto ma ha è riuscita a tenersi tutti i propri gioielli, dunque alla fine la squadra di Carlo Ancelotti ne risulterà rinforzata".