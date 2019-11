Gazzetta elogia Insigne in Nazionale: "Uomo del ricamo, i suoi movimenti sono la chiave del gioco"

Strappa applausi, Lorenzo Insigne, autore di uno dei tre gol dell'Italia contro la Bosnia. Al di là della realizzazione, il capitano del Napoli merita i complimenti per il suo lavoro, sottolineato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Il raddoppio (37’) è arrivato da Insigne, non a caso al centro dell’area a raccogliere l’assist di Belotti. Il suo spostamento in orizzontale è una delle chiavi del gioco. E’ l’uomo del ricamo finale e può farlo ancora meglio".