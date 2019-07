Gazzetta elogia Insigne: "Si diverte e sorride dopo i musi lunghi primaverili"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport elogia Lorenzo Insigne per la sua prova contro la Feralpisalò: "Insigne si diverte e diverte. Ancelotti è riuscito a rimotivare il suo capitano. Ora sempre sorridente e disponibile, dopo i lunghi musi primaverili. E soprattutto rimesso sulle sue zolle a sinistra ritrova un calcio fatto di improvvise accelerazioni e palloni in profondità. Un bel vedere, spesso applaudito a scena aperta da tifosi sognanti. Un po’ impreciso sul tiro, classico a giro, Lorenzo nella ripresa si inventa due assist che esaltano Verdi per una doppietta che lo mette in vetrina in chiave mercato (in come Tonelli e Tutino, autori di altri due bei gol). E il capitano prova anche un tiro da oltre quaranta metri, col portiere fuori dai pali: sarebbe stato un gol notevole".