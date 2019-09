Gazzetta elogia Lozano: "Un tormento per le difese, anche per de Ligt e Bonucci!"

E' bastato il suo ingresso in campo con la Juventus per cambiare le cose. Hirving Lozano contro la Juventus non solo ha segnato al debutto, ma s'è subito contraddistinto per il forte impatto, immediato, malgrado forse la sua prima partita in Italia. Ne tesse le lodi l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "L’esterno messicano è un vero tormento per le difese avversarie, lo è stato anche per De Ligt e Bonucci nello scontro diretto di due sabati fa. Il talento è indiscusso, tratta il pallone con una velocità incredibile, la stessa che spacca le difese nelle ripartenze".