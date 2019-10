Gazzetta elogia Meret: "In Europa detiene un piccolo primato"

Due gare e nessun gol subito. Difesa del Napoli ancora imbattuta in Champions. Il merito è anche di Alex Meret. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport elogia il portiere friulano: "Un piccolo primato, in ogni modo, lo detiene, il giovane portiere friulano: l’imbattibilità nell’Europa che conta. Finora, ha sommato due presenze e ha una percentuale di parate pari al 100 per cento, diversamente da quanto avvenuto in campionato, dove ha già subito 8 gol di cui soltanto uno da fuori area".