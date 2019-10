Gazzetta entra nella crisi di Lozano: "Patisce la sovrapposizione con Insigne e Mertens"

Se col Messico fa faville, le scintille non sono ancora arrivate con la maglia azzurra del Napoli. O, per meglio dire, si sono solo intraviste. Hirving Lozano non ha vissuto un avvio di stagione indimenticabile, la sua partenza è stata così così e La Gazzetta dello Sport, nell'editoriale del collega De Calò, analizza così la situazione: "Pesano le scelte tattiche, la chimica e le contaminazioni che formano una squadra. Pesano anche le caratteristiche e gli affollamenti: forse Lozano nel Napoli patisce la sovrapposizione con Insigne e Mertens, almeno per ora".