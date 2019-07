Gazzetta: "Errori difensivi imbarazzanti, brutta figura con la Cremonese. Passo indietro nel gioco"

Errori difensivi giudicati “imbarazzanti” nel primo tempo e attacco spuntato con gli attaccanti titolari che non segnano su azione. È la sintesi della Gazzetta dello Sport della gara di ieri contro la Cremonese. “B come brutta figura”, scrive la rosea che sottolinea sull’edizione odierna: “Se la sconfitta col Benevento, senza la maggior parte dei titolari, era più plausibile, il pari con la Cremonese è un passo indietro sotto il profilo del gioco e più in generale della prestazione”.