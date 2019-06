Gazzetta esalta Fabian: "Ancelotti lo ha reso un vero leader"

“Fabian Ruiz show, Ancelotti lo ha reso un vero leader”. Così titola nelle sue pagine interne l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport che esalta il centrocampista spagnolo del Napoli dopo l’ottima prova con la sua Under 21 contro la Francia all’europeo di categoria. “Ieri altra prova di qualità e sostanza impreziosita dall’assist del 3-1 per Olmo”, scrive la rosea a proposito della partita giocata ieri che ha portato la Rojita in finale.