Gazzetta esalta il Napoli: "Vittoria sfrontata e pirotecnica, ora bisogna solo impegnarsi per buttare la qualificazione"

Napoli concreto, forte, decisivo. Così La Gazzetta dello Sport oggi in edicola elogia gli azzurri per una vittoria, sul campo del Salisburgo, dal sapore speciale: "Ci voleva una vittoria così fuori casa, pirotecnica e sfrontata. Ci voleva per dimostrare che se vogliono, le squadre italiane possono. Il Napoli passa a Salisburgo, a casa di una squadra temuta perché coraggiosa, di un coraggio che sfiora l’incoscienza, e mette una mano sulla qualificazione: bisognerà impegnarsi per buttarla via. Un 2-3 pieno di eccessi, emozioni, errori. La nottata in cui Dries Mertens ha superato Diego Maradona nella classifica cannonieri azzurra di tutti i tempi. Il piccolo diavolo ha marchiato la partita con due gol, un assist e tanto movimentismo tecnico e veloce. Qui in Austria si è conquistato un gran bel posto nella storia della città che lo ha “adottato”.