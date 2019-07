Gazzetta esalta Insigne: "Si prende la scena e torna Magnifico"

Insigne dipinge: che Napoli col Liverpool. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport esalta la prestazione degli azzurri ad Edimburgo contro i freschi vincitori della Champions League: "Insigne si prende tutta la scena e in terra di Scozia suonano le cornamuse per Lorenzo che torna Magnifico. Certo, sempre di amichevole si tratta, ma un anno fa di questi tempi, a Dublino, il Napoli aveva preso 5 sberle dalla banda di Jurgen Klopp. Stavolta la sveglia è arrivata per i campioni d’Europa e il 3-0 ci sta tutto nella prestazione: brillante degli azzurri, a ritmi troppo lenti e con un gioco prevedibile quella degli inglesi. Visto il precedente, il Napoli scende in campo con l’atteggiamento giusto: umile e corto in un 4-4-2 molto elastico. E dopo una decina di minuti di assestamento sale in cattedra proprio il capitano, che contro Klopp riesce sempre ad esaltarsi. Al debutto in Champions nel settembre 2013 segnò su punizione al Borussia Dortmund guidato del tedesco. E nell’ottobre scorso al 90’ batté con un’altra rete il Liverpool, che poi sarebbe diventato campione d’Europa".