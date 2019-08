Gazzetta esalta Meret: "Titolare indiscusso per i prossimi 10 anni"

“Napoli si sente in mani sicure: Meret garanzia per il futuro”. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola dedica un focus all’estremo difensore azzurro, uno dei punti di forza di Ancelotti in vista della stagione ormai alle porte: Ci sono pochi ruoli nel Napoli che restano indiscutibili. Ed uno è quello del portiere. Il mercato non contempla operazioni del genere, in questo periodo. Lì dietro, nulla sarà in discussione almeno per i prossimi 10 anni, considerata la giovane età di Alex Meret. Nella scorsa estate non ebbe esitazioni Cristiano Giuntoli su chi sarebbe dovuto essere il sostituto di Pepe Reina: al presidente indicò subito il ragazzo prodigio, che difendeva la porta della Spal e che avrebbe rappresentato un investimento importante. Oggi, Meret è un portiere in carriera, a 22 anni è già titolare nel Napoli, lo è stato dell’Under 21 e, adesso, punterà anche alla nazionale maggiore".