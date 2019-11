Gazzetta esalta Milik: "Ora ha la mente sgombra, delizioso il pallonetto per saltare Gollini"

Grande momento per Arek Milik, che contro l'Atalanta ha segnato il suo 4 gol nelle ultime 3 gare di campionato. A celebrare il momento dell'attaccante polacco è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Quando si spegneranno polemiche e veleni, di questo Napoli-Atalanta si tornerà a parlare della bellezza del calcio espresso e anche delle giocate, molto spettacolari. Ed ecco emergere il profilo inconfondibile di Arek Milik, col suo naso adunco che si arriccia quando le cose non vanno. Nella mente di Milik dopo il palo non si è abbattuto mostrando carattere coriaceo da campione vero, quando ha suggerito a Fabian Ruiz il lancio sublime, scappando alle spalle dei difensori bergamaschi. Con un Gollini superlativo che ti viene incontro in uscita. Fermo immagine: torniamo al 22 aprile scorso, sempre Napoli-Atalanta con gli azzurri avanti 1-0 e Mertens che verticalizza su Milik, il quale davanti a Gollini effettua uno scavino perfetto e aspetta che la palla finisca in rete, ma Masiello in recupero riesce a salvare sulla linea. Ci sono momenti della vita in cui questi frame negativi tornano in mente e ti fanno compiere le cose sbagliate. Arek da centravanti vero ha invece la mente sgombra, il pallonetto con cui di esterno sinistro scavalca Gollini è delizioso, poi col destro spinge in rete senza temere più nulla".