Gazzetta - Fabian come una Gioconda trafugata: in Spagna non si spiegano come non giochi in Liga

In Spagna si parla di Fabian Ruiz, un talento che si gode il Napoli. L'analisi sull'andaluso arriva da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola: "Proprio dopo il gol alla Romania, i media spagnoli sono ripartiti col solito tormentone. Non riescono a spiegarsi come un simile gioiello di casa non giochi in Liga, quasi fosse una Gioconda trafugata. Si invoca un’immediata trattativa di Real e Barcellona per riportarlo in patria, ma in realtà il merito è stato del Napoli, che nell’estate del 2018 non ha temuto di rischiare spendendo 30 milioni".