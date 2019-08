Gazzetta - Fabian verso il rinnovo: rispedite al mittente le offerte di Real, Atletico e Inter

Quella appena cominciato dovrebbe essere la stagione della consacrazione definitiva per Fabian Ruiz, arrivato un anno fa al Napoli e diventato subito uno dei migliori centrocampisti del nostro campionato. Tanto da attirare a sé gli occhi di altre grandi: Inter, Atletico Madrid e soprattutto il Real Madrid. I Blancos avevano provato ad offrire 50 milioni, ma né Aurelio De Laurentiis né Cristiano Giuntoli hanno voluto sentire ragioni. Il club azzurro adesso sta studiando il modo per blindarlo, prolungandogli il contratto, attualmente in scadenza nel 2023. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.