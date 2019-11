Gazzetta - Fascia di capitano a Koulibaly segnale importante: nessuno è indispensabile

"La promozione di Koulibaly capitano è anche un segnale importante: significa che in questo Napoli c’è spazio per tutti, ma nessuno è indispensabile". Scrive così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sulla scelta di affidare al senegalese la fascia da capitano contro il liverpool: "Per cui se Insigne si incupisce nei propri tormenti, la squadra ha comunque i suoi leader (c’è pure Allan recuperato alla causa). E se Callejon, il sempre presente José, accusa un periodo di calo - e ci può stare - resta in panca senza problemi. Comunque si guarda avanti, sperando che questo sacro furore, ora si riaccenda in campionato".