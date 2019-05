Gazzetta frena su Rodrigo: "ADL non spenderà 70 mln per un attaccante che segna così poco"

L’ipotesi Rodrigo è ancora in piedi, ma ci sono alcuni aspetti che il Napoli sta valutando. A scriverlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport che fa il punto della situazione relativamente all’attaccante spagnolo: “Il Valencia chiede 70 milioni di euro. Una cifra importante, che non è contemplata negli investimenti del club per giocatori del genere”. La rosea aggiunge: “Il massimo dei gol segnati nella sua carriera risale alla stagione 17-18, con 16 reti all’attivo. Insomma, non è ipotizzabile che De Laurentiis spenda 70 milioni di euro per un giocatore che garantisce le stesse reti di Mertens, Insigne e Callejon”.