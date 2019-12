Gazzetta - Gattuso lavora al problema atletico: se alza l'intensità, tanti affaticamenti

Non solo mentalmente e tatticamente. Rino Gattuso sta lavorando tanto anche dal punto di visto fisico. Secondo la Gazzetta dello Sport, il tecnico azzurro ha ereditato da Ancelotti una squadra non al massimo dal punto di vista atletico, con tanti giocatori che fanno fatica a ritrovarsi: "E’ il caso di Koulibaly, per esempio, che dall’inizio della stagione non riesce a garantire un rendimento importante. Ma il calo ha riguardato, finora, buona parte dei big, a cominciare da Fabian Ruiz e Allan per finire a Insigne e Callejon. E il nuovo allenatore è partito proprio dalla questione fisica, intensificando gli allenamenti anche se qualcuno sta accusando affaticamenti muscolari. La pausa natalizia gli servirà proprio per cercare di ridare alla squadra vigore fisico e brillantezza".