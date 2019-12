Gazzetta - Gattuso lavora sodo su Lozano: col Sassuolo tocca a lui al posto di Callejon

Fin qui Hirving Lozano non ha di certo convinto né giustificato i 50 milioni (comprensivi di bonus) investiti dal Napoli la scorsa estate. Tra le missioni di Gattuso c'è anche quella di rilanciare il talento messicano ed è su questo che si sta concentrando, come riferisce La Gazzetta dello Sport:

"Rino Gattuso sta lavorando sodo sul messicano perché vuole capitalizzare questo patrimonio e farlo rendere come nelle aspettative in maglia azzurra. In allenamento si provano movimenti e intesa con i centrocampisti, cercando di trovare i tempi giusti per lanciarlo in profondità. Domenica sera a Reggio Emilia, contro il Sassuolo, Lozano potrebbe tornare fra i titolari, prendendo il posto a destra di un Callejon che sta attraversando un periodo decisamente grigio".