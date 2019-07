Gazzetta - Guerra alla pirateria, la Lega Serie A con due partner tecnologici staccherà ogni segnale

In Italia ci sono 5 milioni di persone che hanno utilizzato le Iptv (cioè i televisori via Internet) illegali per accedere a contenuti audiovisivi come film, serie, partite. E' quanto scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport raccontando di un’incidenza del 38%, il doppio rispetto agli altri Paesi europei. Numeri allarmanti ed è per questo che la Lega Serie A ha deciso di combattere una guerra senza esclusione di colpi alla pirateria. La Lega ha raddoppiato gli sforzi contro i pirati stringendo accordi con altri due partner tecnologici, uno israeliano e l’altro spagnolo, e raggiungendo sostanzialmente un automatismo nell’individuazione dei siti illegali. Si susseguono le pronunce di spegnimento da parte del Tribunale di Milano - si legge - ma i provider ci mettono quattro giorni per staccare il segnale.