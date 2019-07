Gazzetta - I dubbi su Insigne: rapporti incrinati con Ancelotti e pubblico, ADL non chiude alla cessione

Destino nebuloso quello di Lorenzo Insigne, per il quale ancora non è chiaro di quale colore sarà tinto il futuro. Ne ha parlato cosi l'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport: "Da tempo il rapporto con l’ambiente di Lorenzo ha alti e bassi. Lo stesso presidente ha detto che più volte il giocatore in passato gli ha chiesto di essere ceduto. Il rapporto con Carlo Ancelotti si è un po’ incrinato e chissà se il chiarimento del primo maggio a casa del tecnico, davanti ai dirigenti e al proprio agente, Mino Raiola, è stato definitivo. Dai successivi accadimenti più di un dubbio resta. Insigne che ha parlato di prolungamento di contratto per restare. De Laurentiis invece non ha mai escluso la possibilità di una vendita, se mai arrivasse una proposta".