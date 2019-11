Gazzetta - Ibra-Ancelotti, contatti frequenti: solo due condizioni possono favorire il colpo

Zlatan Ibrahimovic continua ad essere accostato al Napoli. C'è una sola condizione affinché l'affare possa concretizzarsi: la conferma di Ancelotti. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che i due si sono sentiti spesso, in questi giorni, l’allenatore ha dato parere favorevole semmai De Laurentiis si convincesse. Il quotidiano, inoltre, fa sapere che lo svedese da queste parti potrebbe arrivare soltanto se riducesse almeno del 50 per cento le sue pretese contrattuali. I Los Angeles Galaxy gli garantiscono uno stipendio di 7,2 milioni di dollari, cifra che non rientra nei parametri del club napoletano.