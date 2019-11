Gazzetta - Ibra frontman ideale per il Napoli, EDL non direbbe una parola fuori posto di fronte a Zlatan

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dà spazio alla possibilità di vedere Ibrahimovic in azzurro, mostrando come potrebbe cambiare tatticamente, e non solo, la squadra azzurra: "Città bellissima da visitare, difficile da vivere nella quotidianità. Ibra però è cresciuto a Rosengard, il ghetto di Malmoe che ha poco da invidiare a certi quartieri napoletani malfamati. Nell’adolescenza in Svezia si vaccinato e poi ha accumulato carisma e personalità, quanto basta per fronteggiare gli eccessi di Napoli. Sarebbe il «frontman» ideale per il Napoli impaurito di oggi. Il figlio di De Laurentiis non direbbe una parola fuori posto davanti a Zlatan, suo padre presidente conterebbe fino a dieci. Carlo Ancelotti, che conosce bene lo svedese per averlo allenato al Psg, gli affiderebbe l’attacco, rimodulato nel nuovo 4-3-3 che il tecnico ha in mente per uscire dalle secche. Lozano e Insigne sarebbero ottimi fornitori.