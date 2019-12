Gazzetta - Ibra-Napoli, non ci sono più chance: lo svedese pensa anche di smettere

"Tutti i tormenti del vecchio Ibra" scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedicando il suo spazio per il futuro del campione svedese. Tante ipotesi, nessuna certezza. A quanto pare, resiste anche l'ipotesi di smettere definitivamente, scelta dettata, eventualmente, dalle sue insicurezze sulla tenuta fisica. Quel che è certo, scrive il quotidiano, è che per il Napoli non ci sono chance, così come per il Bologna, dove avrebbe ritrovato l'amico Mihajlovic. Il Milan ci prova, ma non c'è ancora accordo economico.