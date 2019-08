Gazzetta - Icardi-James, ADL deve convincere Florentino e Mauro per soddisfare Ancelotti

Aurelio De Laurentiis in cerca di un doppio colpo. Il patron azzurro sta lavorando alle piste Icardi e James, come spefica anche oggi La Gazzetta dello Sport: "Per il centrocampo e l’attacco, invece, si è ancora in una fase di valutazione. De Laurentiis sta provando a convincere Mauro Icardi ad accettare Napoli e Florentino Perez a cedergli in prestito James Rodriguez. In questo modo Ancelotti avrebbe a disposizione un bomber con tanto di certificato di garanzia e uno tra i migliori rifinitori. L’argentino darebbe maggiore peso e qualità negli ultimi 20 metri. Il talento colombiano servirebbe, invece, per rendere imprevedibile il gioco e per esaltare, con le sue verticalizzazioni, giocatori come Hirving Lozano, abile nell’attaccare gli spazi".