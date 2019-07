Gazzetta - Icardi, l'Inter fiuta l'ingresso del Napoli: si spera in ADL per uscire dalla morsa Juve

L'Inter spera nel Napoli. Detta così sembra strana, ma la verità è che il club nerazzurro starebbe aspettando proprio De Laurentiis e la sua offerta per Mauro Icardi, come spiega oggi La Gazzetta dello Sport: "Ovviamente l’esclusione dell’ex capitano nerazzurro è un punto di non ritorno che ha ricadute un po’ per tutti. L’Inter fiuta l’ingresso in scena del Napoli per Maurito, sperando che un’offerta di De Laurentiis l’aiuti ad uscire dalla morsa juventina. Perché il disegno bianconero è chiaro: prendere per fame i nerazzurri e indurli a cedere loro l’attaccante argentino alle condizioni più vantaggiose".