Gazzetta - Il Cagliari ha fatto sapere all'Inter che c'è offerta del Napoli da 50 mln per Barella

Il Cagliari vuole aprire un'asta per Barella, facendo leva anche sul Napoli. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta che racconta: "Certamente la prova positiva di Barella in Nazionale non aiuta a raffreddare gli animi del Cagliari, che ha ribadito anche nelle ultime ore all’Inter di restar fermo sulla valutazione di 50 milioni di euro. Ed è una cifra a cui l’Inter dovrà avvicinarsi non solo con l’inserimento di contropartite tecniche – il prestito di Bastoni, il cartellino di Dimarco, il via libera sul passaggio di Eder attraverso lo Jiangsu –, ma anche con l’inserimento di corposi bonus. Se l’Inter accetterà, la trattativa si chiuderà rapidamente. Il Cagliari fa sapere però di avere in mano altre offerte da 50 milioni: è storia nota, è quella del Napoli. E qui entra in gioco il sì di Barella all’Inter, con cui c’è già un accordo per un quinquennale da oltre 2 milioni di euro a stagione".