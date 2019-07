Gazzetta - Il Cagliari torna su Rog, ma i sardi hanno anche l'alternativa

Il Cagliari e Marko Rog sembrano pronti a costruire una storia insieme. L'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport svela, però, che non c'è solo il centrocampista croato per la squadra sarda: "Il Cagliari si guarda attorno e torna su Rog del Napoli, tenendo in realtà ancora presente (eccome) Nandez, anche per spingere il Boca ad ammorbidirsi".