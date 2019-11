Gazzetta - Il furente ADL resta convinto che Ancelotti sia l'uomo giusto per il Napoli

Ancora tanti punti in palio ed una squadra che può ripartire dal suo allenatore nelle idee di Aurelio De Laurentiis. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Ci sono in ballo 78 punti in campionato, da poter conquistare. Vale a dire che c’è tutto il tempo per rimettere la barca Napoli in linea di galleggiamento e riportarla nei primi 4 posti, quelli che garantiscono Champions e soldi per programmare. Ma proprio perché il tempo per la squadra c’è, si restringe quello per il suo allenatore.

E non sembri una contraddizione. Il furente Aurelio De Laurentiis resta convinto che Carlo Ancelotti sia l’uomo capace di tirar fuori gli azzurri da questo assurdo tunnel nel quale il gruppo ha smarrito certezze, personalità e gioco. Ma se alla ripresa non arriveranno punti o almeno prestazioni convincenti da San Siro (Milan) e Anfield (Liverpool), allora il patron si ritroverebbe quasi costretto a prendere atto della situazione e cambiare. Perché poi arriverebbe il Genk da battere ad ogni costo".