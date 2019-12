Gazzetta - Il Napoli di Gattuso: sarà 4-3-3 con Allan centrale e possibile nuovo ruolo per Zielinski

Come giocherà il Napoli di Rino Gattuso? Il suo modulo di riferimento è il 4-3-3 e l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport anticipa le sue mosse e scrive: "Gattuso non farà stravolgimenti in difesa, dove probabilmente coinvolgerà maggiormente Hysaj, magari a sinistra dove l’assenza di Ghoulam ha creato un buco. Mentre a centrocampo è probabile che agisca con una mezzala di qualità (Fabian Ruiz) e un’altra più di contenimento, che potrebbe essere Elmas. Che Allan parli la stessa lingua calcistica di Rino non c’è dubbio, probabile diventi lui il centrale di riferimento. In avanti due attaccanti puri e uno più rifinitore, ed ecco che Zielinski potrebbe finire nel tridente più vicino al suo amico Milik, con Lozano finalmente più libero di cercare la profondità. Ipotesi di lavoro al momento, poi la verifica sarà solo sul campo e negli allenamenti".